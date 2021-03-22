مركز سعودي يحدّد نسبة رضا المستفيدين من خدمات مراكز اللقاح

المصدر: الرياض ـ واس

أظهر قياس أجراه المركز الوطني السعودي لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لرحلة تلقي المستفيدين من لقاح فيروس كورونا عن نسبة رضا المستفيدين تصل إلى 96% أثناء رحلتهم لتلقي اللقاح في المملكة، وتعكس تلك النسبة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وتكاتفها لتقديم أفضل الخدمات لمستفيديها والحرص على رضاهم أثناء تقديم الخدمات.



وأعرب مدير عام المركز المهندس راشد بن عبدالله القعود، بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لقيادة المملكة في دعمها للجهات الحكومية لمواجهة الجائحة على نحو عالٍ من الدقة والإنجاز، منوهاً أن النتائج الإيجابية تعكس جودة الخدمات الحكومية التي تُقدم للمستفيدين، مما يؤكد على حرص المملكة من خلال جهودها المضنية في سبيل تحقيق صحة وسلامة المواطن والمقيم.



وأفاد القعود بأن تلك النتائج الإيجابية المرضية تُثبت إمكانية وقدرة المملكة على مواجهة الجائحة، إذ أقامت الجهاتُ المعنية المراكز المتخصصة لتقديم اللقاحات في كافة المناطق وفق أعلى المعايير وبجودة عالية، إضافة إلى التأكيد على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية.



جودة وسهولة



وأشاد بجهود الجهات الحكومية التي بذلت الإمكانيات من أجل مواجهة الجائحة والحيلولة دون اتساع أعداد المصابين، مبيناً أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم تنفيذ قياس رضا المستفيدين عن خدمات تلقي اللقاح، حيث وصلت نسبة الرضا العام عن الرحلة 96 في المئة، فيما وصلت التقييمات إلى أكثر من 460 ألفاً وزعت على ما يفوق 500 مركز لقاح منتشرة في جميع مناطق المملكة.



وتطرق مدير مركز «أداء» إلى جودة وسهولة حصول المستفيد على موعد لتلقي اللقاح عبر استخدام تطبيق «صحتي» الذي يضمن سلامة حصول المستفيد على الموعد المحدد ويمكنه من اختيار التوقيت الملائم له، كما أن التطبيق يُمكن المستفيد من الاطلاع على أقرب مركز لتلقي اللقاح واختيار التاريخ المناسب.