السعودية تحدد أعمار المعتمرين ممن تلقوا لقاح «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، أن حصول الشخص الذي تجاوز عمره الـ70 عاماً على لقاح مضاد لفيروس كورونا لا يتيح له أداء مناسك العمرة. وحسمت وزارة الحج والعمرة التساؤلات حول اشتراط تلقي التطعيم باللقاح المضاد لـ «كورونا» للتمكن من إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة أم لا، سواء لمن كانت أعمارهم دون الـ70 عاماً، أو تجاوزوا الـ70.



ففيما يختص بالأعمار المصرحة بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، كشفت وزارة الحج والعمرة أنها بين 18-70 عاماً، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد، وفقاً لما نشرته صحيفة «عكاظ أونلاين».



أما في ما يخص اشتراط التطعيم بلقاح كورونا لأداء العمرة، فقد كشفت الوزارة أنه غير مطلوب حتى الآن، كما أنه لا يشترط إجراء المسحة لذلك، بل إن المطلوب هو إصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وإثبات الحالة الصحية عبر تطبيق «توكلنا».



وكانت وزارة الصحة السعودية نصحت في وقت سابق، الراغبين في أداء الحج والعمرة، إلى المبادرة بتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي لمستجدات الفيروس، أن اشتراط تلقي التطعيم لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة.



يذكر أن حجز العمرة متاح على تطبيق «اعتمرنا» يومياً حتى نهاية مارس الجاري، وتتاح الإمكانية للجميع، مواطنين ومقيمين وزائرين.