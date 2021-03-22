فاوتشي: لقاح كوفيد الروسي يبدو فعالاً للغاية

المصدر: د ب ا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين، إن البيانات الخاصة بلقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المطور في روسيا قادته إلى الاعتقاد بأنه "فعال للغاية".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قوله اليوم الاثنين خلال برنامج "هيو هيويت" الإذاعي "لقد ألقيت نظرة على بعض التقارير. يبدو أنه جيد للغاية".

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في تقريرها السنوي الذي نشر في يناير إن مكتب الشؤون العالمية التابع لها سعى إلى إقناع البرازيل بعدم السماح باستخدام اللقاح الروسي، متهما موسكو بالسعي لتوسيع نفوذها في الأمريكتين "للإضرار بسلامة الولايات المتحدة وأمنها".

وتابع فاوتشي أنه لم تتح له الفرصة لمراجعة لقاح تم تطويره في الصين لكنه قال إنه "قد يكون جيدا" أيضا، مضيفا "إلا أن اللقاح الروسي أعتقد أنه فعال للغاية".

وكان فاوتشي قد قال في أغسطس في مقابلة تليفزيونية إنه متشكك في اللقاح بعد أن وافقت عليه الحكومة الروسية بسرعة، قائلا "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل نهائي أن اللقاح آمن وفعال.. أنا أشك حقا في أنهم فعلوا ذلك ".