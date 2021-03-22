الكويت: إعفاء المُطعمين القادمين من الحجر المؤسسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء، قرر اعفاء بعض الفئات من الحجر المؤسسي، للقادمين إلى البلاد.

ووفقا لصحيفة القبس فقد أوضح أنه يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

1- من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

2- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

3- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين:

يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.