السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز 400 إصابة لأول مرة منذ أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الاثنين)، تسجيل 404 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 387 حالة تعاف و4 حالات وفاة وذلك في أعلى حصيلة مسجلة منذ أشهر.

ووفقا لإحصاء الوزارة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385424 حالة، من بينها 4012 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 595 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 374799 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6613 حالة وفاة.

وكانت الصحة السعودية، قد أعلنت الأحد، عن تفاصيل المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لنوع كل لقاح في المملكة.

وأبانت أنه من الممكن تلقي لقاح "فايزر-بيونتيك" من عمر 16 عاماً وأكبر، بينما لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" من عمر 18 عاماً فما فوق.

وأكدت الصحة أن جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من "كوفيد-19".

وكشفت أن أكثر من 3,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

وقد قامت الصحة مؤخراً بالتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.