الصحة المصرية تحذر من موجة كورونا الثالثة خلال الفترة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية من موجة ثالثة من كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقالت زايد إن الوزارة بدأت استعداداتها لمجابهة الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الموجة الثالثة بدأت تجتاح دول أوروبا مع فرض قيود جديدة، كما أن البرازيل من أكثر الدول المتضررة، مقدمة العزاء للدول الغربية في وفياتها جراء أزمة كورونا.

وتابعت أن استعدادات للموجة الثالثة تأخذ دروسا من الموجتين الأولى والثانية، وهناك اجتماع يومي مع كل مديري المديريات ومديري المستشفيات؛ لمراجعة كل الاحتياجات وتوافر الأكسجين والتزام الأطقم الطبية.