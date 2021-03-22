مصر تحصل على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا العام

المصدر: د ب ا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم الاثنين أن مصر سوف تتلقى نحو 40 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خلال 2021، لتغطي نحو 20 % من احتياجات مصر.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنها سوف تجري اتصالات مع رئيس التحالف الدولي، لبحث زيادة اللقاحات المخصصة لمصر، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والجهات الصحية العالمية شهدت مؤخرًا نجاحات كبيرة.

ولفتت إلى أن الجرعات التي وصلت إلى مصر تمكنها من تغطية الأطقم الطبية بنسبة كبيرة جدًا، موضحة أن الوزارة توسعت هذا الأسبوع في توزيع اللقاحات، وخلال أسبوع سوف يتم تغطية نحو ربع مليون مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن مصر ستستقبل أول شحنة من لقاحات "التحالف الدولي" أواخر الشهر الجاري.