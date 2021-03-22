الصحة المصرية: سينوفارم الصيني أقوى لقاحات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن لقاح سينوفارم الصيني الذي تعاقدت عليه مصر لمواجهة فيروس كورونا أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، مضيفة أن الصين أهدت مصر600 ألف جرعة، وتابعت: نتفاوض على جرعات جديدة من اللقاح الصيني لتوريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الوزيرة في المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الصيني بالقاهرة أن مصر تبحث خطة توسيع دائرة الحاصلين على اللقاح خلال الفترة المقبلة، وفقا للمصري اليوم.

ويبلغ إجمالي عدد مصابي كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.