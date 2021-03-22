السعودية: كل اللقاحات آمنة

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الصحة السعودية أن كل اللقاحات آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من فيروس «كورونا»، محددة المرحلة العمرية، التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة، وفقاً لنوع كل لقاح.

وأوضحت على حساب «الصحة 937» في موقع «تويتر» أن من الممكن تلقي لقاح «فايزر-بيونتيك» من عمر 16 سنة وأكبر، ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» من عمر 18 سنة وأكبر.

وفي الكويت، ذكرت مصادر مسؤولة أن وزارة الصحة طلبت توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر/‏‏بيونتيك، وأنها تضع اللمسات الأخيرة للاتفاق على فترة الشحن والتوريد، لتغطية الطلب الكبير على أخذ اللقاح، وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة «الأنباء» إلى أن شحنات اللقاح مستمرة في الوصول إلى الكويت، كما أن الوزارة مستمرة في استهدافها لمنح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

المغرب و«كوفاكس»

وأدرجت مبادرة «كوكافس»، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المغرب ضمن قائمة البلدان المستفيدة من دعم حملة التطعيم، مؤكدة حصول المملكة، قبل أيام، على جرعات «مجانية» من لقاح «أسترازينيكا». وحصل المغرب، بين فبراير، ومارس الجاري على مليون و608 آلاف جرعة مجانية من لقاح أسترازينيكا البريطاني، الذي طورته الهند، فيما ينتظر أن تستقبل المملكة، خلال أبريل ومايو المقبلين، إمدادات إضافية من اللقاح نفسه.

وكشفت السلطات التونسية عن استلام 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي. وأكدت عضو اللجنة الوطنية التونسية للتطعيم، أحلام نزار أن هذه الكمية ستخصص لتطعيم 15 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي.

40 مركزاً

في مصر، كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن تلقي أكثر من 26 ألف مواطن، اللقاح، وتوفر الوزارة نوعين من اللقاحات، الصيني «سينوفارم»، و«أسترازينيكا/‏‏ أكسفورد» السويدي البريطاني. ونقل موقع «مصراوي» عن المصدر قوله: إن عملية التطعيم مستمرة في 40 مركزاً، على أن يتم التوسع فيها خلال الأيام القليلة المقبلة مع وصول دفعات جديدة من اللقاحات.

كانت وزيرة الصحة أكدت أن من المستهدف تطعيم 250 ألفاً من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.

ولفت المصدر إلى اقتراب الوزارة من تسجيل بيانات 500 ألف مواطن، للحصول على اللقاح.

وخصص الأردن 17 ألف جرعة من اللقاحات لتطعيم الأشخاص من 60 سنة فأكثر، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في البلاد، ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أعلن المركز عن وضع آلية منضبطة ودقيقة للتطعيم الأشخاص، مشددة على ضرورة التسجيل على المنصة.

كما طلب المركز من جميع الأشخاص من الفئة العمرية نفسها الحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقى الجرعة الثانية.

لبنان.. لا للانتظار

في لبنان، نصحت مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية د.بترا خوري بتلقي اللقاح المتوفر أو المتاح، وشددت على أخذ أي لقاح، مؤكدة أن الانتظار قد يكلّف الناس حياتها. ونقل عنها موقع «الكتائب» قولها إن معظم اللقاحات الموجودة تحمي 100 في المئة من الموت، ومن الوصول إلى مرحلة خطيرة من المرض.