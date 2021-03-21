السعودية: لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاحات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث باسم الصحة السعودية اليوم أنه لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأحد)، أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تمر بمرحلة تذبذب، وأن عدد اللقاحات المعطاة بلغت 3 ملايين و26 ألفاً و355 جرعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي، أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، وأن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الرضيع.

وأضاف أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، وكل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة، مشيراً إلى أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسهوفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث: «لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح في السعودية».

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 367 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 385 ألفاً و20 حالة، من بينها 3999 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 584 حالة حرجة.

كما سجلت 277 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 374 ألفاً و412 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6609 حالات، بإضافة 7 حالات وفاة جديدة اليوم.

إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 6 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 42 يوماً 332 مسجداً تم فتح 319 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة المدينة المنورة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجد في منطقة الباحة، ومسجد في منطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد: مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الباحة، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.