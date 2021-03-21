الاتحاد الأوروبي يوقف تبرعات اللقاحات ضد كورونا للدول الفقيرة

المصدر: د ب ا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حاليا ليس في وضع يتيح له التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الأكثر فقرا.

وقالت لمجموعة فونكه الاعلامية الألمانية "هناك ضغط على الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات لنفسها".

مع ذلك، أبرزت فون دير لاين الدعم المالية الأوروبي لمبادرة كوفاكس، التي دشنتها منظمة الصحة العالمية لمنح الدول الأفقر اللقاحات.

وقالت" الاتحاد الأوروبي استثمر 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في هذه المبادرة. كوفاكس قامت بالفعل بتقديم 30 مليون جرعة من اللقاح لـ 52 دولة".

وأوضحت فون دير لاين أن الآلية التي تتيح للكتلة الأوروبية مشاركة اللقاح بصورة مباشرة مع دول أخرى لن تبدأ العمل "حتى يكون لدينا وضع إنتاج أفضل في الاتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد قادت حملة لتوفير اللقاحات للمواطنين في أنحاء العالم في ربيع 2020. مع ذلك، يجرى إعطاء معظم الجرعات في الدول الغنية.