هل يقي الإسبرين من الإصابة بكورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالي المصري، حقيقة مدى قدرة عقار الإسبرين على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال خطاب، أمس، في مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر"، إن الأسبرين يتم استخدامه بجرعات بسيطة من قبل كبار السن للوقاية من جلطات الدم والسكتات القلبية الدماغية إلى جانب علاج الصداع أو آلام الجسم أو الحمى، ولكنه لا يصلح لجميع الأشخاص.

وأضاف أن الأسبرين لا يحمي من العدوى بفيروس كورونا ولا يعتبر إجراءً وقائياً، مشدداً على أن تناول أدوية السيولة دون الحاجة الملحة إليها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وحذر من الانجراف وراء ما يتم تداوله عن استخدام بعض الأدوية في العلاج أو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن تناول الأسبيرين يومياً قد يؤدي إلى آثار جانبية كالنزيف الداخلي.

كانت دراسة أمريكية أفادت بأن تناول جرعات مخفضة من الإسبرين يخفّض الحاجة إلى وضع مرضى كورونا على أجهزة التنفس الصناعي ويقلل خطر الوفاة.