أستاذ في علم الأوبئة يوضح حقيقة موجة كورونا الثالثة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أزاح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، الدكتور إسلام عنان، الستار عن حقيقة الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر.

وأكد عنان أن مصر على أعتاب موجة ثالثة من كورونا، لكنه بعث برسالة مطمئنة بأن اللقاح ضد فيروس كورونا يعطي أكثر من 90% حماية من دخول المستشفى.

وقال، أمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" عبر شاشة "دي إم سي"، إن مصر بدأت في عملية اللقاح منذ أكثر من شهر ونصف، مشيراً إلى البدء في تلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل.

وأضاف أنه يتم التسجيل حالياً لتلقي اللقاح تبعاً لموقع وزارة الصحة المصرية لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، داعياً إلى التسجيل لتلقي اللقاح قبل وصول الموجة الثالثة.

وأوضح أن مصر الآن تعيش مراحل الانتهاء من الموجة الثانية، مؤكداً ضرورة امتلاك الكثير من الحذر.

وذكر أن عدد الإصابات في انخفاض مستمر، لافتاً إلى استمرار تراجع الإصابات وانخفاض أعداد الوفيات.