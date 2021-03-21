تظاهرات في أوروبا ضد قيود احتواء كورونا

المصدر: أ ف ب

تظاهر الآلاف، أمس، في دول أوروبية عدة للتنديد بالقيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بينما وقعت صدامات مع الشرطة في مدينة كاسل الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن 15 إلى 20 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي خرجت في كاسل، الواقعة وسط ألمانيا.

ووقعت الصدامات عندما حاول محتجون في ساحة وسط المدينة كسر طوق أمني للانضمام إلى متظاهرين آخرين دون احترام التباعد ولا وضع الكمامات، واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل لتفريقهم.

وفي مكان آخر من المدينة، استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه تجاه مجموعات حاولت تخطي الحواجز وكانت تلقي زجاجات.

ووقع عراك مع متظاهرين معارضين عندما خرج المحتجون من الأماكن المسموح لهم بالتجمع فيها في شوارع كاسل.

وكتبت شرطة شمال هيسن، إحدى الولايات الألمانية، في تغريدة: "التظاهر السلمي لا يتم على هذا النحو".

واتهم الأمن المحتجين بارتكاب "اعتداءات متكررة" ضد عناصر الدفاع المدني.

وقالت الشرطة: "لن نسمح بمثل هذه الهجمات"، وأنهت التظاهرة بسبب انتهاك القواعد الصحية.