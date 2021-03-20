مصر تستقبل 300 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مطار القاهرة 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية، ضمن سلسلة من تدفقات لقاح فيروس كورونا لمصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149256 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد": إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 194127 من ضمنهم 149256 حالة تم شفاؤها، و11512 حالة وفاة.