رئيس الوزراء البريطاني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

المصدر: أ ف ب

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد19.

وقال للصحافيين في مستشفى في لندن قرب مقر إقامته في داونينغ ستريت "حرفيا، لم أشعر بشيء. كان الوضع جيدا للغاية وسريعا".

وأضاف "عندما تحصلون جميعا على إشعار لتلقي اللقاح، أرجوكم توجهوا لتلقيه. إنه الأفضل بالنسبة إليكم والأفضل بالنسبة لعائلاتكم وللجميع".

وكان جونسون قد قال في وقت سابق، إن اللقاحين أكسفورد وفايزر آمنان.

وأضاف، غير الآمن هو الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يؤكد أهمية الحصول على اللقاح بمجرد أن يحين دورك.

وحث بوريس "56 عاماً" الناس على أخذ اللقاح لضمان استمرار انخفاض الحالات وإمكانية تخفيف قيود الإغلاق في إنجلترا.

وتأتي تعليقات جونسون بعد أن أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعّال مع فوائد تفوق المخاطر.