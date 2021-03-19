وزير الصحة السعودي يكشف عن نهاية فاجعة لشخص رفض لقاح كورونا

كشف وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة،اليوم الجمعة، تفاصيل قصة فاجعة مرت به.

وقال في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، "مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-.

وأضاف "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، وما زلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب خذ الخطوة خذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز 2.6 مليون جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة.

ودعت في بيان لها، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"؛ للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما أعلنت تسجيل 381 حالة مؤكدة وتعافي 240 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3688 منها 564 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في السعودية 383880 حالة، وعدد حالات التعافي 373601 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6591 حالة وفاة.