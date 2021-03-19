كورونا يحصد قرابة 3 ملايين شخص حول العالم

المصدر: وام

أظهرت إحصاءات مجمعة نشرتها وسائل الإعلام أن ما يزيد على 121.49مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.

فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية الدول من حيث عدد الوفيات والاصابات حيث بلغ عدد الوفيات 538049 فيما بلغ عدد حالات الاصابات 29646541 تليها البرازيل ب 284775 و11693838 إصابة.

كما سجل في جمهورية تشيكيا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 226 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها بلجيكا. (195)