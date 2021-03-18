لماذا توقفت بريطانيا عن تطعيم من هم دون 40 عاماً؟

المصدر: لندن – وكالات

كشف وزير الصحة في بريطانيا، مات هانكوك، خلال تصريحات صحافية، عن قرار بلاده بتعليق تطعيم من هم دون 40 عاماً بلقاح «كورونا»، وذلك حتى يتم تطعيم من تفوق أعمارهم 50 عاماً بجرعة لقاح «كورونا» الثانية.

وأشار هانكوك إلى أن بلاده لا تزال في طريقها لتحقيق هدفها، المتمثل في تطعيم جميع البالغين بحلول يوليو المقبل، مردفاً أن هناك تركيزاً على تطعيم الفئات الأكثر ضعفاً، قبل الانتقال إلى من هم دون 40 عاماً.

وأضاف: «نحن في طريقنا لتقديم جرعة أولى للجميع في المجموعات ذات الأولوية بحلول 15 أبريل»، مشدداً على أن «المملكة المتحدة، ستفعل كل ما هو ضروري لضمان استمرار الإمدادات، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى جميع الفئات الأكثر ضعفاً».

وبيّن هانكوك أن «الانتكاسة في تقديم اللقاحات، لا تعني أن الإغلاق يجب أن يستمر لفترة أطول»، مشيداً بتطعيم الملايين من البريطانيين.

وأخطرت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية، بأن المملكة المتحدة ستشهد نقصاً حاداً في كمية اللقاحات المتاحة، اعتباراً من 29 مارس، بسبب نقص الإمدادات القادمة إلى البلاد.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 27 مليون جرعة من اللقاحات في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 424 ألفاً و70 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا، قبل نحو 12 أسبوعاً، وقد مضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في بريطانيا.