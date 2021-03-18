السعودية تقدم 2.6 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت السعودية 2.6 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا " كوفيد 19" من خلال 500 مركز للقاحات منتشرة في أنحاء المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 381 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا وتعافي 240 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3688 منها 564 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383880 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 373601 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6591 حالة .