161742 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 161742 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 6830369 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعة لكل 100 شخص.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 236988 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 432364 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1414 حالة وفاة. ‌‎ ‌

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 413477 حالة.