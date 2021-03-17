وفاة والد الإعلامية لبنى عسل متأثراً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي والد الإعلامية المصرية الشهيرة لبنى عسل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد_19"

وأعلن ابن عم الإعلامية الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة».

وكانت لبنى عسل تغيبت عن تقديم حلقة أمس، من برنامج «الحياة اليوم»، نظراً لتدهور حالة والدها الصحية نتيجة لتداعيات كورونا.