الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح أسترازينيكا بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، لكنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم "في الوقت الحالي".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييمًا دقيقًا لأحدث بيانات السلامة المتاحة.. في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".