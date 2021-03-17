السعودية تغلق 12 مسجداً بعد ثبوت 12 حالة إصابة كورونا بين المصلين

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المملكة العربية السعودية اليوم،12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق لعدم التالتزام بالاجراءات الاحترازية وذلك بعد بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي؛ مسجدان في المناطق التالية: مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، تم رصد حالتين اصابة بها ومسجد في كلاً من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، بمعدل إصابة بكل مسجد وفق صحيفة سبق.

وأفادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة فتح 11 مسجداً، ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنان في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

كما أهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراحٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.