السعودية تكشف حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بسبب لقاحات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المملكة العربية السعودية حقيقة تلقِّي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية صحة أي أخبار بهذا الصدد، مؤكدةً أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة بلغ أكثر من مليونين و300 ألف جرعة حتى الآن، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الرياض".

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوافرة في المملكة بشكل مستمر، من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوافرة حولها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وذكرت أنها تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوافر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأكدت أنه في حال توافر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعيةً الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.