ماليزيا تسجل أدنى عدد من الإصابات اليومية بكورونا لهذا العام

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى عدد من الاصابات اليومية يتم الاعلان عنه هذا العام.

وقال نور هشام عبد الله، المدير العام في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن "العدد الإجمالي لحالات الاصابة بمرض /كوفيد -19/ التي تم الإعلان عنها اليوم، الموافق 16 من مارس، هو الأدنى".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الماليزية "تعافي" نحو 310 آلاف شخص، من بين ما يقرب من 326 ألف شخص تم إعلان إصابتهم بالمرض في مطلع عام 2020.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة مرتبطة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد -19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، إلى 1218 حالة، وهو مستوى منخفض نسبيا.

وقد دفعت أعداد حالات الاصابة، التي كانت متزايدة بصورة كبيرة في مطلع العام الجاري، الحكومة إلى فرض إغلاق ثان في 11 من يناير الماضي، قبل يوم واحد من إعلان السلطات حالة الطوارئ.