توصية جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول لقاح "أسترازينيكا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان أمس الاثنين الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح.

وقالت سواميناتان في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا"، وذلك في وقت علّقت دول عدة استخدام هذا اللقاح.

وقالت مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية ماريانجيلا سيماو "إنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19".

وتقف منظمة الصحة العالمية في خط الدفاع الأمامي لمكافحة الجائحة، وأعلنت أن خبراء التلقيح التابعين لها سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، وفق ما نقلت عنها "يورونيوز".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس إن "المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح عاينت المعطيات وهي على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وسنعقد اجتماعا اليوم".