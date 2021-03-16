الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

المصدر: أ ف ب

سجلت المملكة الأردنية أمس الاثنين أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغت 9,417 إصابة.

ووفقا لنشرة وزارة الصحة سُجلت أمس الاثنين 9,417 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 48,6470.

كما سجلت أمس الاثنين 82 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى 5,428.

والسبت أدّى انقطاع الأكسجين إلى وفاة سبعة مصابين في مستشفى السلط الحكومي، ما أثار غضبا عارما في الأردن.

وأمس الاثنين أصدرت الحكومة بيانا عقب اجتماع لها لمناقشة الوضع الوبائي "الحرج".

وقال الخصاونة في البيان إن "الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحّتهم وسلامتهم أولى الأولويّات"، مؤكدا "ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع من أجل كسر حلقة الوباء الشرس".

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك عبدالله الثاني انه "سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين"، وفق نتائج التحقيق في حادثة السلط.

وشدد على أنه "ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال"، مؤكدا "تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين جراء الوباء".