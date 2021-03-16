الإمارات تزود قطاع غزة بشحنة ثانية من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: غزة - وام

أرسلت دولة الإمارات شحنة ثانية من اللقاح الروسي «سبوتنيك - في» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح مساء الخميس الماضي.

وعبرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي عن شكرها وامتنانها إلى دولة الإمارات على هذا الدعم والذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد 19 في قطاع غزة. وثمنت الوزارة دور كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت في فبراير الماضي 20 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لكوفيد 19، وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت دولة الإمارات في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طناً، بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألفاً من الكوادر الطبية.

وفي بداية عام 2021، قامت دولة الإمارات بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة، حيث قدمت 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى الآن مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، حيث تعد دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.