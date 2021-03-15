السعودية: جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وفعّالة وسلاح للوقاية

المصدر: دبي - البيان, الرياض، المنامة - وكالات

أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن اللقاحات آمنة وفعّالة وهي سلاح للوقاية، وأن لقاح «أسترازينيكا» آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده، لافتاً إلى أنه لم يتم تعليق أي لقاح تم اعتماده في المملكة، منوهاً بأن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا.

ووجه العبد العالي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، رسالة مُهمة لمن يحجزون موعداً لأخذ اللقاح ثم يتخلفون عنه، حيث أكد ضرورة الحرص على أخذ اللقاح من دون تأخير لأنه بذلك يعطل أشخاصاً آخرين في حاجة ملحة للتطعيم.

وأكد متحدث الصحة السعودية أن الجرعات المعطاة من اللقاحات بلغت أكثر من مليونين و100 ألف جرعة. وأكد أن المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا سيكون الأحد من كل أسبوع كما كان معتاداً، قبل ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس.

2.1 مليون

وأوضحت قناة «الإخبارية» السعودية، أن عدد جرعات اللقاح في المملكة، تجاوز 2.1 مليون جرعة، فيما أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنَّها لم ترصد أيَّ أعراض جانبية غير عادية للقاحات المرخصة في المملكة.

وتلقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس، في مركز اللقاح الرئيسي بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والمؤتمرات بمدينة نجران الجرعة الثانية من اللقاح. وأثنى على جهود وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة التي أسهمت في الحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من المواطنين والمقيمين في التسجيل لأخذ اللقاح.

النسخ المتحورة

وفي البحرين، أكد عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري المقدم طبيب مناف القحطاني، أنه تم إثبات فاعلية جميع التطعيمات في البحرين، ومنها النسخ المتحورة لكورونا، خلال يناير وفبراير الفائتين من خلال متابعة 8414 حالة من أصل 14640حالة قائمة للمخالطين والحاصلين على جرعتين من التطعيم مقارنةً بنفس العدد من الذين لم يأخذوا التطعيم، مضيفاً أن 80% من الحالات القائمة حالياً في البحرين هي حالات قائمة للفيروس المتحور.

وتسلّمت وزيرة الصحة فائقة الصالح شحنة من 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم، بحضور السفير الصيني أنور حبيب الله، والتي نقلت من الصين. وقدمت الوزيرة بالغ شكرها للصين على تعاونها مع المملكة ضمن الجهود والتنسيق المستمر للتصدي للجائحة.