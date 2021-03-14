عُمان: 11 ألفاً يخضعون للعزل المؤسسي

المصدر: (مسقط - د.ب.أ)

أعلنت سلطنة عُمان، أن عدد القادمين إليها ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي بلغ أكثر من 11 ألف شخص، شكّل العُمانيون منهم 10 %. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أنّ ذلك يأتي منذ قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إلزامية العزل الصحي المؤسسي في 10 فبراير.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة، راشد بن أحمد الشامسي، إنّ عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ 482 فندقاً وشقة فندقية على مستوى السلطنة.