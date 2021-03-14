«جونسون آند جونسون» يقتحم حلبة الصراع ضد «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

انضم لقاح جونسون آند جونسون، إلى الحرب ضد فيروس كورونا التي بدأتها لقاحات على رأسها «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا» و«سينوفارم»، فيما أطلقت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، التحذيرات من خلق تفاوت شاسع في توزيع اللقاح.

ورخّصت منظمة الصحة العالمية، لقاح جونسون آند جونسون، بعدما تمّ ترخيصه في الولايات المتحدة التي استخدمته إلى جانب لقاحي موديرنا وفايزر - بايونتيك لحقن أكثر من مئة مليون جرعة، أي نحو 30 في المئة من مجموع الجرعات المعطاة في العالم.

وبعد منح منظمة الصحة ضوءها الأخضر للقاح جونسون آند جونسون، بات يمكن توزيعه ضمن آلية «كوفاكس» الأممية لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. وإضافة إلى كونه يُعطى بجرعة واحدة، يمكن حفظه في ثلاجة عادية.

مخاوف تفاوت

إلى ذلك، دعا زعماء خمس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى في التكتل، بشأن إجراء توزيع أكثر عدلاً لجرعات لقاح كورونا، محذّرين من أنّ النظام الحالي سيؤدي إلى خلق تفاوت شاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف.

جاء ذلك في خطاب بعث به زعماء النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قالوا فيه إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار خلق وتفاقم مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل، إذ ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد. ودعا الخطاب إلى إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن.

اكتفاء ذاتي

على صعيد متصل، تهدف الحكومة الألمانية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير اللقاحات المضادة لكورونا بحلول العام المقبل. وقال مفوض الحكومة الألمانية لحملة التطعيم ضد كورونا، كريستوف كروب، إنه من المنتظر من عام 2022 ضمان الإمداد الآمن لألمانيا من خلال قدراتها الإنتاجية الخاصة.

وذكر كروب، أنه تحقيقاً لهذه الغاية سيقوم فريق عمل بتطوير مفهوم القدرات الإنتاجية في ألمانيا من عام 2022 بحلول مايو المقبل، موضحاً أنّ الهدف هو توسيع إنتاج اللقاحات وتأمينها على المدى الطويل.

وأشار كروب إلى أنّ الأولوية ستكون للتقنيات الحديثة مثل لقاحات «mRNA»، موضحاً أنه يعتمد في ذلك بشكل خاص على الشركتين الألمانيتين المطورتين للقاحات «بيونتيك» و«كيورفاك». وأضاف: ولكن جونسون آند جونسون وأسترازينكا تريدان أيضاً الإنتاج في ألمانيا، ونحن بحاجة إلى شبكة من الشركات التي تقوم بخطوات إنتاج متنوعة، مؤكداً في ذلك ضرورة مراعاة سلسلة القيمة بأكملها من شراء المواد الخام مروراً بملء جرعات التطعيم إلى تسليم المنتجات الثانوية ومستلزمات التطعيم.