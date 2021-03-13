الكويت تسجل 1211 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 208460 كما تم تسجيل 9 حالات وفاة

ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1165.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت

تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14513 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1365 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 192782.