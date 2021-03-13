الأردن.. وفيات جراء انقطاع الاكسجين عن مرضى كورونا داخل مستشفى السلط

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي أردني اليوم السبت، عن وقوع وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون

وقال مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان ان نفاد الاكسجين من الاجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو امر متوقع لكثرة الضغط على الاجهزة، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وأضاف أن هناك خططا بديلة لهذة الحالة منها تزويد الاقسام بإسطوانات اوكسجين من مركز الاوكسجين في المستشفى مبينا انه تم تأمين كافة مرضى كورونا باسطونات اوكسجين والبالغ عددهم 180 مريضا ومريضة بالاضافة الى تأمين صهاريج لانقاذ المرضى.