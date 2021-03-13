سلطنة عمان تخضع أكثر من 11 ألف شخص للعزل المؤسسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطنة عمان أن عدد القادمين إلى السلطنة ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي بلغ أكثر من 11 ألف شخص، شكّل العُمانيون منهم 10 % .

وذكرت الوكالة العمانية اليوم السبت أن ذلك يأتي منذ قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلزامية العزل الصحي المؤسسي في 10 فبراير الماضي.

وقال الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة إن عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ ٤٨٢ فندقًا وشقة فندقية على مستوى السلطنة، وسجلت محافظة مسقط العدد الأعلى بواقع 200 فندق.

وأشار إلى تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الإغاثة والإيواء وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الصحة لمتابعة التزام هذه المؤسسات بالإجراءات الصحية ، مؤكدا أنه سيتم تركيب أجهزة للرصد في جميع فنادق السلطنة لتسهيل رصد المخالفين للعزل المؤسسي.