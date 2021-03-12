سلطنة عمان تستثني بعض الأنشطة التجارية من قرار الإغلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

قرّرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19) في سلطنة عمان إضافة خدمة التوصيل للمنازل ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود إلى الأنشطة المستثناة من قرار إغلاق الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة الذي يسري من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وينتهي صباح يوم السبت 20 مارس 2021م.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن الأنشطة المستثناة من القرار هي محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، وخدمة التوصيل للمنازل، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود.