بايدن: المعركة ضد كورونا لم تنته بعد

المصدر: ا ف ب

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس من أيّ تراخٍ في التصدّي لجائحة كوفيد-19، مؤكّداً أنّ المعركة ضدّ هذا الفيروس لم تنته بعد، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه "أياماً أفضل" مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمّة يبثّ أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية قال الرئيس الأمريكي إنّ "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف "سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".