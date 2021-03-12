بايدن يريد إتاحة اللّقاحات لكل البالغين الأمريكيين أياً كان عمرهم

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول أمريكي أمس الخميس أنّ رئيس الولايات جو بايدن يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأمريكيين، أياً كان عمرهم، من تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 مايو.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّ تحقيق هذا الهدف المتمثّل برفع القيود العمرية عن الذين يحقّ لهم تلقّي اللّقاح "لا يعني أنّه سيكون بالإمكان تطعيم الجميع بحلول الأول من مايو".

وأضاف أنّ بايدن الذي سيلقي مساء الخميس خطاباً من البيت الأبيض بشأن الجائحة، سيتطرّق كذلك إلى إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو.

وفي خطابه سيعلن بايدن أيضاً نشر 4000 عسكري إضافي للمساهمة في حملة التطعيم الوطنية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للعسكريين المنخرطين في هذه الحملة إلى ستة آلاف.

وكان بايدن وقّع الخميس خطة وضعتها إدارته لإنعاش الاقتصاد وأقرّها الكونغرس الأربعاء وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.