مصر تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 505 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 145 ألفا و923 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 189 ألف حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11169 حالة وفاة.