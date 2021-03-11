الصحة السعودية: لقاح كورونا يخفض الوفيات بنسبة 84%

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة السعودية إن لقاح فيروس كورونا يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً يصل إلى 84%.

وذكرت الوزارة عبر حساب "عش بصحة" التابع لها على تويتر أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

وذكر الحساب أنه بعد 14 إلى 20 يوماً من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس أن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات.

وذكرت أنه تم تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليصبح الإجمالي 381348 حالة، فيما تم تسجيل 267 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

وأعلنت الوزارة الأربعاء التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

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