دراسة تؤكد فعالية لقاح فايزر بنسبة 97% ضد الحالات التي تظهر عليها أعراض

المصدر: أ ف ب

أظهر لقاح فايزر/بايونتيك فعالية بنسبة 97% ضد حالات كوفيد-19 التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض، بحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت الخميس ما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.

وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الاسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".

