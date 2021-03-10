4 ملايين شخص تلقوا اللقاح بالمغرب

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 4 ملايين شخص تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة التلقيح التي أطلقتها المملكة المغربية، في نهاية يناير الماضي، في وقت تواصل دول عربية تسلم شحنات من اللقاح أو تنتظر دورها.

وتعتمد الحملة المغربية على استخدام لقاحي «أسترازينيكا» البريطاني و«سينوفارم» الصيني، في وقت تسعى المملكة إلى إتاحة لقاحات إضافية على غرار «سبوتنيك-V» الروسي و«جونسون أند جونسون» الأمريكي.

واستقبلت تونس أمس، الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك-V»، التي تشمل ثلاثين ألف جرعة، وتأتي هذه الدفعة ضمن اتفاق بين روسيا وتونس لتوريد نحو نصف مليون جرعة من هذا اللقاح.

وفي عمّان، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده ستزود الأردن بـ240 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا بنهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن الأردن طلب مليوني جرعة. وأضاف: إن الحكومة الألمانية تنظر إلى الأردن على أنه صديق موثوق به وشريك جوهري للمنطقة بأسرها. وأشار إلى تعاون وثيق مع الأردن خلال أزمة «كورونا»، حيث زودت ألمانيا المملكة بأجهزة ومعدات لمواجهة الوباء.

في الأثناء، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، اليوم الأربعاء، قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق. وقال غبريسيس، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية بحسب وسائل إعلام عراقية، إنه «قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة 568 ألف جرعة وستشحن إلى العراق في الخامس عشر من الشهر الجاري، والوجبة الثانية والبالغ عددها مليوناً و1157 جرعة ستشحن في منتصف الشهر المقبل، وستشحن باقي الجرعات التي اشتراها العراق والبالغ عددها 16 مليون جرعة تباعاً».