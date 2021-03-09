لقاح روسي - صيني مشترك مضاد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في تعاون مشترك بين روسيا وصين اجتاز لقاح مشترك يسمى تشانغ هانهوي، المضاد لفيروس كورونا المستجد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأعلن السفير الصيني لدى موسكو أنه تم تقديم طلب في روسيا لتسجيله.

وقال السفير الصيني إن اللقاح من إنتاج شركة "بيتروفاكس" (Petrovax) الروسية وشركة CanSinoBiologics الصينية.

وأوضح السفير أن اللقاح يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ووصف نتائج التجارب بالإيجابية وفق روسيا اليوم.

واضاف أن روسيا والصين بمشاركة ودعم الحكومات والإدارات ذات الصلة، تتعاونان ليس فقط في تطوير لقاح مشترك، ولكن أيضا في عشرات المشاريع الأخرى.

وقال السفير الصيني إن بكين مهتمة باللقاحات الروسية " "سبوتنيك V"، و"إيبيفاكورونا" و"كوفيفاك".

وأشار إلى أن الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V"، معهد "غاماليا" وشركات صينية ذات صلة تدرس التعاون المشترك.

بالإضافة إلى ذلك، صرح الدبلوماسي بأن وزارة الصحة الروسية وافقت على طلب تسجيل عقار "Azifuding" الذي أنتجته الصين.