أمريكا تهب الجزائر مليوناً و800 ألف جرعة لقاح

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع للجزائر بأكثر من مليون و800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وفق بيان نشرته السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر البيان أن هذه الكمية ستكون من لقاحات «استرازينيكا» و«فايزر-بيونتك» و«جونسون أند جونسون».

وأضافت السفارة الأمريكية أن الجزائر ستتحصل على اللقاحات بحلول الصيف، حيث تندرج هذه العملية، ضمن التحالف العالمي للقاحات «كوفاكس».

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 161 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس «كورونا»، د. جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 114 ألفاً و543 حالة، بينما تم تسجيل أربع حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 3022.

كما أشار إلى تماثل 132 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 79 ألفاً و319 شخصاً، في حين يوجد 16 مريضاً في مصلحة العناية المركزة.