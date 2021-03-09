الأردن يعلق التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات بعد ارتفاع أعداد المصابين اليومية بفيروس كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر "حرصا على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي والعودة إلى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال اعتبارا من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر".

أعيد فتح المدارس والجامعات في 7 فبراير للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط.

وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أبو قديس في إيجاز صحفي أنه تقرر أيضا "ايقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية (...) اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل 2021".

وكان دوام الطلبة الجامعيين وجاهيا منذ الشهر الماضي يقتصر على بعض مساقات التعليم الجامعي التي تتضمن استخدام المختبرات والتطبيق مثل طلبة الطب والتشريح.

من جهته، قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين إن "تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ إجراءات إضافية".

وأضاف أن الحكومة "بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية أخرى"، ستعلنها خلال اليومين القادمين، مؤكدا أنها "لم تكن تأمل الوصول إلى هذه الإجراءات المشددة".

وكانت الحكومة قررت في 24 فبراير إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر.

وسجل الثلاثاء 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفا و202 إصابة.

كما سجلت 59 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة.

وكان الأردن اتخذ منذ مارس العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة وفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.