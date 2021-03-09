السودان يبدأ في تلقيح العاملين في القطاع الصحي ضد كورونا

المصدر: ا ف ب

بدأ السودان اليوم الثلاثاء إعطاء اللقاح للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة الأول ضد فيروس كورونا بعد أن تلقت البلاد الاسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال الطاهر عبد الرحمن لفرانس برس "بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل".

والسودان الواقع في شمال شرق القارة الإفريقية هو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتلقى اللقاح عبر مبادرة كوفاكس التي أطلقتها الامم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضمت 808 آلاف وحدة وصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء الماضي، ويتوقع أن تغطي 414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.

وأمّن السودان 3, 4 مليون وحدة لقاح عبر كوفاكس ستصل تباعاً خلال الأشهر القادمة حتى نهاية سبتمبر. ويتوقع أن تغطي هذه الكمية 40% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الاسبوع الماضي أن "اللقاح سيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الاولوية".

سجّل السودان 28,500 حالة إصابة بالفيروس و1900 حالة وفاة، وفق معطيات رسمية.