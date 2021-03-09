الرئيس التنفيذي لـ "فايزر" يتلقى اللقاح أخيراً

المصدر: دبي - البيان

تلقى الرئيس التنفيذي لشركة "بفايزر" ألبرت بورلا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أخيراً.

وكان بورلا قد صرح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية في ديسمبر الماضي بأن استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة وجدت أن إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة الثقة في اللقاح هو أن يأخذه الرئيس التنفيذي نفسه، ومع ذلك انتظر بورلا حتى حان دوره في قائمة الانتظار للتأكيد على أنه لن يتحاوز الآخرين مقابل أن يأخذ جرعات اللقاح المطلوبة، نقلاً عن موقع آكسيوس.

الجدير بالذكر أن بورلا أكد في وقت سابق اعتزامه أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن، لكنه وفي الوقت ذاته لا يرغب بتجاوز الدور في تلقيه، كون ذلك سيقدم مثالاً سيئاً. وأوضح: "أبلغ من العمر 59 عاماً، بصحة جيدة، ولا أعمل في الخطوط الأمامية، لذا لا أفضل تلقي اللقاح حالياً".