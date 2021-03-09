أخيرا.. ألمانيا تخفف قيود الإغلاق وتعلن افتتاح المتاجر في بعض المناطق

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت السلطات الألمانية الاثنين في تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في 2 نوفمبر 2020، بسبب جائحة الفيروس التاجي، وافتتحت المتاجر والمتاحف في بعض المناطق.

وتم اتخاذ قرار رفع بعض القيود في اجتماع للمستشارة أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية في 3 مارس.

ووافقت السلطات على أنه اعتبارا من 8 مارس، في المناطق ذات معدل الإصابة المنخفض، من الممكن البدء في تخفيف نظام الإجراءات التقييدية، وفق "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه، يتم توفير آلية "الكبح الطارئ"، إذا زاد معدل الإصابة في المنطقة المعينة خلال ثلاثة أيام إلى مستوى معين.