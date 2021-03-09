«عيادات متنقلة» لتقديم لقاحات «كوفيد19» لأفراد المجتمع في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تعاونها مع هيئة الصحة بدبي لتوفير حملات لقاح «كوفيد19» من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة» التي أطلقتها الجامعة ضمن مساعيها لدعم المجتمع وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في كافة الأوقات لاسيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار استراتيجية حكومة دبي بشأن التصدي لجائحة «كوفيد19» وسعياً إلى توفير اللقاح إلى أوسع شريحة ممكنة من البالغين والمؤهلين للحصول على اللقاح من سكان الإمارة ضمن المعايير المُعتمدة.

وبدأت العيادتان المتنقلتان التابعتان للمبادرة في تقديم جرعات لقاحات «كوفيد19» المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، وهما مجهزتان بـ 11 نقطة تطعيم بدعم من 11 ممرضاً وطبيباً من هيئة الصحة بدبي إلى جانب طاقم من موظفي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

واستهلت المبادرة أولى نشاطاتها في غرفة تجارة وصناعة دبي، وموانئ دبي العالمية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، و«إس أر جي» القابضة شيراتون جراند، ومستشفى القرهود الخاص، والمستشفى الأمريكي في دبي، وشركة ماكديرموت الشرق الأوسط، فيما ستتابع المبادرة نشاطاتها في عدة مناطق أخرى في الإمارة. وفي أقل من شهر، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات التطعيم التي تقدمها العيادات المتنقلة 7688 شخصاً حتى اليوم.

توريد

وأكد الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، وقائد فريق سلسلة التوريد في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي ومدير برنامج العيادات المتنقلة في الجامعة، أن مكانة الجامعة كعضو مسؤول في مجتمع الرعاية الصحية في الدولة يُحتم عليها مشاركة خبراتها ومواردها في سبيل وقاية المجتمع والنهوض بمستوى صحة أفراده.

وأوضح الزرعوني: «تتعزز جهود الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة ومناسبة للمتطلبات الوطنية الحالية والمستقبلية وهو ما يأتي على رأس قائمة أولوياتنا في الجامعة»، مؤكداً أن «العيادات المتنقلة تتمتع بكامل الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات التطعيم بلقاحات (كوفيد19) بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، كما ستُسهم تلك العيادات في تعزيز جهود التطعيم على نطاق أوسع وسيكون لها دور محوري في مساعدتنا على توفير الوقاية لشريحة أكبر من المجتمع في أقل وقت ممكن».

بدورها، أعربت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم (كوفيد19) في هيئة الصحة بدبي، عن امتنان الهيئة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لدعمها لهذه المبادرة وغيرها من مبادرات الرعاية الصحية الرائدة من خلال الأبحاث التي تم إجراؤها بالشراكة بين الجهتين للنهوض بالرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات لتحسين إدارة أوجه تقديم الخدمات ذات الصلة في الإمارة، مؤكدة الدور المهم الذي ستقوم به العيادات المتنقلة في تحقيق هدف الهيئة نحو تطعيم 100% من جميع الفئات المستهدفة بحلول نهاية العام الجاري.

أولويات

وقالت الدكتورة الخاجة: إن صحة وسلامة الجميع من أهم أولويات هيئة الصحة بدبي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة استمرار أفراد المجتمع في الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتي اللقاح ضد (كوفيد19).

إلى ذلك، تهدف المبادرة إلى تنظيم أكثر من 300 فعالية صحية توعوية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لأكثر من 100 ألف مستفيد في سائر أنحاء دبي ودولة الإمارات.