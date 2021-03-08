100 مليون جرعة لقاح شهرياً لأوروبا

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن توقعاتها بإتاحة المزيد من جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الشهر المقبل.

وقالت لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريتشن»: «من أبريل فصاعداً، يمكن أن تتضاعف الكميات مرة أخرى وفقاً لخطط الشركات المصنعة، أيضاً لأن المزيد من اللقاحات على وشك الموافقة عليها».

وتتوقع فون دير لاين «ما معدله نحو 100 مليون جرعة شهرياً في الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي 300 مليون جرعة بنهاية يونيو».

ووفقاً للصحيفتين، فإن هذا يعني نحو 20 مليون جرعة شهرياً لألمانيا، وهو الأمر الذي يتطلب قدرات أعلى بكثير على التطعيم.

ومنذ بدء التطعيمات في نهاية ديسمبر الماضي، تم إعطاء نحو 7.3 ملايين جرعة لقاح في ألمانيا، وفقاً للأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض يوم الجمعة الماضي.

ومن بين ما يقرب من 5 ملايين شخص تم تطعيمهم، تلقَّى أقل من نصف هذا العدد بقليل جرعته الثانية.